Esmeralda Mitre habló de la polémica por su test de Covid y aseguró ira a la Justicia

Ayer por la tarde se dio a conocer que las informaciones sobre los resultados del hisopado de Esmeralda Mitre eran erróneas, había dado negativo al test y no positivo, como se comunicaba por redes y por los medios. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con la producción del programa, con Marcelo Tinelli, el Chato Prada y todas las autoridades de LaFlia, para decir que hubo un error por parte de ellos con el documento de Esmeralda, era muy parecido al de otra persona y ellos asumen el error”, anunciaba ayer el productor Gabriel Fernández en “Hay que ver”.

Aun frente a este reconocimiento, LaFlia le pidió a Mitre que volviera a hacerse el hisopado, el cual dio de nuevo negativo. Luego del descaro, la participante llegó a su límite, y las quejas las puso en la pista del Cantando.

“Es un tema muy complicado. Fue un dia duro para mi, yo no me victimizo para nada, este juego me encanta jugarlo. Amo este juego, te quiero mucho Ángel (De Brito) y Laurita (Fernández), estoy muy feliz de compartir este piso con ustedes. Amo a toda la gente que está acá, a toda la gente en el control”, dijo mirando a sus compañeros a la distancia. “Estoy agradecida de estar acá, jamás mordería la mano que me da de comer. Además es un tema de salud”, comenzó diciendo en este espacio donde le daban la oportunidad de hablar.

“Existe un 1% de margen de error en los resultados”, explicó la participante del “Cantando 2020” diciendo que el test se lo había realizado el jueves por precaución frente al riesgo presente de su coach, que había estado en un lugar con posibilidad e Covid-19. “El viernes vine al programa sabiendo que era negativo”.

“A mi me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad. Yo voy a ir hasta el fondo con esto”, dijo ya sin poder contenerse y largándose a llorar. “¡Oh casualidad! Soy yo la persona que está acá injuriada por una mentira. ¿Cómo quedo yo con todos mis compañeros? El viernes no había sospecha ya estaba el resultado. Yo no tengo porque avisar”.

Sin ninguna restricción y con todo el enojo dijo entonces: “Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que le di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira”. Finalmente anunció que con su abogado iría contra el “Gobierno de la ciudad y los errores que han cometido”.