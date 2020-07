Escándalo en Palermo: Sofía Clérici contra un hombre, ”¡Auxilio! Me hacés mal”

La modelo Sofía Clérici protagonizó un confuso escándalo en el barrio de Palermo, tras clamar a los gritos, desesperada, por un hombre con quien habría tenido “una relación más allá de lo laboral”, según especificó Tomás Dente en Nosotros a la Mañana.

Un vecino grabó el alarmante episodio, por el cual acudió al lugar la policía y una ambulancia, y el panelista del programa de eltrece puso al aire el desesperante material. “Este es el ataque que tuvo Sofía, en la casa de Adriano, su ex o su actual pareja. No se sabe. Escuchen”, dijo Dente y le dio play al audio: “Ay, ay, ay, Adriano, Adriano, vení. Adriano, Adriano, Adriano, Adriano, por favor te estoy llamando. ¡Volvé! ¡Ayúdenme! Me estás haciendo mal. Te necesito. Adriano, Adriano... Te pagué 100 mil pesos... Auxilio, pido auxilio. Ayuda, policía. No me toqués (le dice al policía, dice Dente)”.

Tras escuchar la grabación, Tomás fue desmenuzando la información que recibía en vivo, aclarando algunos datos. “El vecino es el que estaba grabando. Ella estaba desencajada. El audio refleja la reacción de una persona que está enfurecida, encolerizada, reclamándole algo a otra persona, uno decodifica que es a Adriano, quien nunca responde. Un vecino la graba. Él vive en un primer piso y ella le gritaba desde la puerta de entrada… Entre ellos habría existido un vínculo más allá de lo profesional”, expuso Dente.

Sin embargo, Ariel Wolman aportó otra versión de la polémica ocurrida en la vía pública: “Primero llega la policía y después el SAME… A mí me dicen que Adriano es el custodio que está en la garita de la casa de la persona que sería su novio, que es una persona importante. Esto fue un escándalo público y fue la policía. Esta garita cuida esa casa. Él duerme en un primer piso de la casa”.

Pese a lo confuso de los hechos, Gastón Marote agregó que el hombre en cuestión denunció por el incidente a Sofía Clérici ante la Justicia: “Ella fue imputada por atentado y resistencia a la autoridad. Podría terminar presa”.