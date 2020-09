Ernestina Pais y su furia por el nuevo protocolo para restaurantes

En la Ciudad de Buenos Aires se habilitó la apertura de locales gastronómicos con mesas al aire libre, exclusivamente en vereda, calzada u otros sectores del espacio público, sin el uso de espacios o salones interiores, patios interiores, terrazas jardines o similares, según el Boletín oficial. Al conocer ésto, Ernestina Pais se indignó e hizo pública su opinión ya que ella es propietaria de un restaurante y se ve perjudicada.

“La gran preocupación por salir a la calle es la seguridad, cómo hacer para cuidar al comensal”, comentó y sostuvo que es más peligroso que los clientes “estén en la vereda” por la inseguridad y porque ahí “tenés circulación autónoma”, en referencia a la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

la panelista de “Intratables” sumó a su descargo: “No saben de lo que están hablando, no conocen. Detesto los que gobiernan y no saben de lo que están hablando, por favor es una vergüenza”.

“Esto es una cuestión política. Provincia niega lo que está pasando en Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora, las calles están apestadas, nadie está respetando nada”, soltó y advirtió al oficialismo que, si siguen “negando” la realidad, de la gente que ya no respeta la cuarentena.

La mediática aseguró que las nuevas medidas van a generar “clandestinidad”: “Gente cenando todos juntos dentro de un lugar por una guita en negro que no declaran, eludiendo la ley. Preocúpense por una industria que mueve a la Ciudad de Buenos Aires”.

E insistió con que “es una cuestión política, no sanitaria”, además de remarcar que es conveniente para “cuidar a la gente” habilitar “un patio o una terraza interna que la calle donde tengo circulación autónoma de transeúntes”.

“Esto es jugar con los sentimientos de la gente, sigan negando el problema que se les va a venir encima”, concluyó la propietaria de Milion, un restaurante de Recoleta.