“Entera o a pedazos”, así entró Ximena Capristo en medio del escándalo de infidelidad

La vida de Ximena Capristo comenzó a tambalear pero parece que, de a poco, la está alineando de nuevo. Y es que tras compartir los chats de su marido Gustavo Conti con una misteriosa mujer y del escándalo mediático que se generó, la morocha retomó su rutina de ejercicios.

Si bien la tormenta aún no pasa del todo, la ex “Gran hermano” está haciendo lo posible para que así sea. Volvió a ejercitarse para llevar equilibro a su mente y cuerpo. Y así se mostró en su cuenta de Instagram, con ropa deportiva y al lado de una bolsa de boxeo.

“Hoy volví… difícil arrancar un viernes, pero que bien me hace entrenar. ¡A la mente sobre todo!", escribió en la publicación y agregó una frase de Frida Kahlo: “Allá voy de nuevo, entera o a pedazos, pero allá voy”.

Captura de pantalla

En una entrevista con Ángel de Brito, Capristo dijo que Conti debería salir a dar explicaciones de la situación aunque aseguró que duda que lo haga: “Él no va a hablar porque no tiene huevos, ojalá salga y diga que metió la pata, pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas”.

Captura de pantalla