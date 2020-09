Encontraron a un hombre idéntico al Chavo del 8: hace heavy metal, tiene pelo largo y es argentino

¿Alguna vez te imaginaste ver al Chavo del 8 con pelo largo y rubio? Más aún, ¿se te cruzó por la cabeza que podía tener acento argentino? Pues bien las redes sociales no paran de hablar de Phil Claudio González, un cantante de metal de Buenos Aires que impresiona por su parecido con el de Chespirito.

El rostro de Phil se viralizó en las redes y todos reconocen que es idéntico a Chespirito.

Si bien son varias las imágenes que tomaron gran repercusión, una de las fotos en la que el parecido con Roberto Gómez Bolaños es abrumador se lo ve a Phil rodeado de amigos y a punto de tomarse una cerveza. La otra postal que se hizo famosa es la que el cantante está sobre el escenario e interpretando un tema.

Esta última es la que tomó una desmesurada trascendencia luego de que un tuitero posteara dicha foto acompañada de la letra ‘Qué bonita vecindad’, la canción que el Chavo canta con el resto de los integrantes del elenco de la famosa tira.

Qué dijo Phil

Ante la inesperada repercusión que la publicación tuvo en las redes sociales, Phil González no demoró en responder a la ola viral que lo tenía como protagonista. El músico argentino compartió en su Facebook que se tomó las bromas con humor

Además detalló que la persona responsable del posteo que lo llevó a la fama por su parecido con el fallecido actor mexicano le pidió disculpas. “Hay muchas más eh …Me cag… de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos”, escribió en su perfil, y luego agregó: “Ahora hay muchos pelot… bardeando. Es un meme nada más pelot… Es para reírse un poco. No para bardear”.

A otro posteo en el que le agregan la famosa gorrita del Chavo a su cara, Phil respondió con mucho humor: “La verdad, ya no sé qué pensar. Mandarme WhatsApp pidiendo disculpas dando otro nombre, para dejar pegado a alguien por un meme. Boludo, da tu nombre real… Si no me enojé ni mucho menos. Ahora exijo que hagas otro y que no pare hasta el Bailando”.