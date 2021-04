En sus redes sociales, Morena Rial mostró su cuerpo y habló de su transformación

Instalada en Córdoba con su hijo Francesco, Morena Rial dejó Buenos Aires y eligió una ciudad más tranquila para trabajar y estar cerca de Facundo Ambrosini, su ex pareja y padre del pequeño.

Luego de una buena temporada teatral en Carlos Paz, la rubia continuó con sus proyectos virtuales y buena parte de su tiempo para dedicarse a su hijo.

Redes de Morena Rial

Siempre activa en las redes sociales, Morena mostró su cuerpo y realizó una profunda reflexión de su cambio y su apuesta a una vida más saludable: “Costó, pero sigo de pie que es lo importante... Me caí, me levanté, me limpié las heridas... Me quedaron cicatrices pero seguí. Me prometí que sería más fuerte y más feliz... Y no me fallé”, escribió en Instagram la hija de Jorge Rial.

Junto a su mensaje, Morena compartió una foto frente al espejo en donde, en bikini, mostró sus cicatrices y su intenso proceso de autoaceptación.

Para cerrar la joven madre agregó: “Si crees que puedes, entonces puedes. Sean muy felices”.