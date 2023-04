Emilia Mernes lució sus brillitos en la boca mientras beboteaba con el short y el escote más corto de todos

Desde su lanzamiento como cantante, Emilia Mernes ha dejado huellas donde sea que se presente. Desde atuendos llamativos y pasando por los brillitos que ya son su sello, la artista es tendencia.

Horas atrás, haciendo eco de lo que ya todos saben, Emilia desplegó su belleza con estos accesorios en sus labios. “Los brillitos en los labios ahora son la tendencia”, escribió junto a una foto de su boca muy cerca de la cámara.

Para este posteo, no se quedó atrás con el outfit y la novia de Duki sacó chapa de que no solo es una de las artistas del momento, sino una de las más bellas de la industria.

Emilia usó un pasamontaña similar a las orejas de un conejo, ideal para días fríos como los que acechan en el país. Por otro lado, sobre su cama, la cantante apostó por maquillaje en tonos rosa para párpados, mejillas y labios.

Emilia paralizó la web con sus brillitos y escote.

El resto de su atuendo fue una blusa con trasparencias en tonos rosa, que deja ver que había debajo y un pantalón desprendido de jean corto.

Como se esperaba, la publicación en Instagram ha sido un éxito y Emilia Mernes recaudó casi 900 mil likes por parte de sus fans.

La Tora de Gran Hermano interrogó a Emilia

La foto de los brillitos de Emilia Mernes llegó a twitter, donde la interprete también es muy popular y le gusta interactuar con sus seguidores.

En dicha red social Emilia lanzó una confesión respecto con respecto a si son o no cómodos estos brillitos para comer o besar. “No les voy a mentir, comiendo una hamburguesa me tragué uno, pero no pasa nada, amigos”, tuiteó.

Para sorpresas de muchos internautas, quien reaccionó al tuit de Mernes fue Lucila Villar. La Tora de Gran Hermano le planteó un interrogante a la ex Rombai: “¿Si chapo se salen?”. La respuesta de Emilia fue certera: “lo voy a probar y te cuento”.