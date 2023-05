Emilia Mernes eligió el escote para que su delantera sea la protagonista de los Premios Billboards

Emilia Mernes causó revuelo en las redes sociales con una publicación en la que lucía varios outfits con un detalle en común: escotes pronunciados. La artista argentina compartió estas imágenes en su cuenta de Instagram y dejó ver su espectacular delantera a sus seguidores.

En una de las imágenes, Emilia posa con un espectacular vestido de la marca Versace que resalta y aumenta sus pechos. La cantante compartió diferentes momentos de su vida, incluyendo una foto con la famosa cantante Shakira. Sin embargo, cabe destacar que este no fue el atuendo que la artista usó en la alfombra roja ni en su presentación en los premios Billboard.

La cantante asistió a los Billboard con un vestido de mucha piel.

Emilia Mernes agradeció en su publicación a la organización por la realización de los premios Billboard Edición Mujeres Latinas. La artista demostró una vez más su gran estilo y personalidad al compartir estos atuendos tan llamativos y elegantes en sus redes sociales.

El escote siempre ha sido una de las tendencias más populares en la moda, y no es sorprendente que las celebridades lo adopten en sus atuendos para destacar en cualquier evento. Emilia Mernes, con su impactante look, demostró que puede lucir espectacular en cualquier situación y que no teme mostrar su sensualidad y belleza al mundo.

Los fanáticos de la artista no tardaron en reaccionar a la publicación, llenando de comentarios y elogios a Emilia por su belleza y estilo. La cantante, quien ha sido comparada con la famosa cantante Ariana Grande, ha demostrado que tiene una gran presencia en las redes sociales y que siempre está dispuesta a compartir con sus fans.

Emilia Mernes con “tanga al aire” para su nuevo estreno musical

Emilia Mernes sigue conquistando al público con su talento y sensualidad. La cantante argentina ha cambiado de look recientemente, pero esto no ha mermado su capacidad de generar éxitos en la industria musical y de seguir cautivando a sus fanáticos con cada una de sus publicaciones.

La artista se unió a una lista de cantantes internacionales que revolucionaron el mundo de la música y el espectáculo con su talento y su imagen, como Lali Espósito, Tini Stoessel y Lola Índigo. En esta ocasión, Emilia presenta su última colaboración, “No se ve”, junto a la cantante afro Ludmilla.

Uno de los atuendos que ha llamado la atención es un top negro sin tirantes combinado con un pantalón ancho de jean, al que la artista le da un toque personal con un moño en el cuello y mostrando la tira de su ropa interior por encima del pantalón.

El otro look que impactó es una bikini en color amarillo y una micro falda fucsia que deja ver más piel de la acostumbrada, y que ha hecho enloquecer a muchos de sus seguidores en las redes sociales.

Con cada uno de sus lanzamientos, Emilia Mernes consolida su lugar en la música y en el corazón de sus fanáticos, que esperan con ansias su próximo éxito. Su estilo, personalidad y sensualidad la convierten en una artista completa y con un futuro prometedor en la industria musical.