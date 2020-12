Ellen Page comunicó su identidad transgénero: “Mi nombre es Elliot”

Este martes, Ellen Page, la estrella nominada al Oscar por las películas “Juno” y “X-Men: Days of Future Past”, compartió con sus seguidores de Twitter que cambió su nombre a Elliot ya que es transgénero y se identifica como no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer.

“Hola, amigos. Quiero compartir con ustedes que soy trans, mi pronombre personal es he/they (en su primer idioma) y mi nombre es Elliot. Me siento muy afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en este momento de mi vida”, tuiteó al principio de un extenso mensaje.

Actress Ellen Page arrives on the red carpet for the film "Freeheld" during the 40th Toronto International Film Festival in Toronto, Canada, September 13, 2015. TIFF runs from September 10-20. REUTERS/Mark Blinch Mark Blinch | REUTERS

El actor agradeció a quienes lo acompañaron en todo este proceso: “Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo”.

Luego, el artista que ya cambió su usuario en las redes sociales dijo que fue “inspirado” por la comunidad trans y le agradeció por el trabajo que hacen “para que este mundo sea un lugar más inclusivo y compasivo”. Y también pidió “paciencia”: “La verdad es que pese a lo profundamente feliz que me siento en este momento, y sabiendo el privilegio con el que cuento, también tengo miedo. Estoy asustado de la invasividad, el odio, las ‘bromas’ y la violencia. Para ser más claro, no estoy tratando de arruinar un momento que es de júbilo y que yo celebro, pero quiero referirme al panorama general”.

“Amo ser trans, amo ser queer y mientras más acepto quien soy, más sueño y más mi corazón crece y más próspero”, señaló Elliot. Y para finalizar su mensaje, escribió: “A todas las personas trans que viven con el matonaje, el odio propio, el abuso y amenazas de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para hacer este mundo mejor”.