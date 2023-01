El video de Catherine Fulop bromeando sobre su familia y vestida con un escotado top deportivo

Catherine Fulop es, sin dudas, una de las celebridades más simpáticas de la farándula argentina. A pesar de ser oriunda de Venezuela, la modelo supo ganarse su lugar en nuesstro país y ya se siente parte.

Cathy Fulop enamoró con una bikini de la colección de Mery del Cerro

Además de ser deportista, modelo, actriz y bailarina, Cathy se está desarrollando poco a poco como influencer. El uso de las redes sociales le ayuda a salir de la rutina como también a crear lazos con la gente que elige seguirla desde hace muchos años.

A través de su cuenta de Instagram, Fulop muestra sus momentos más especiales con su familia, los espectaculares viajes y hasta sus rutinas de entrenamiento. Cada uno de sus seguidores suele estar a la expectativa de su contenido y nunca dudan de dejarle los mensajes de apoyo.

Catherine Fulop enamoró con un traje de baño diseñado por Mery del Cerro.

En las últimas horas, la venezolana grabó un divertido video que hizo reír a sus fanáticos, quienes lo llenaron de likes en la publicación. Con una bikini de estilo deportiva, Cathy rodeó su piscina tomando mates y bromeó usando un audio de tiktok.

El increíble cuerpo de la suegra de Paulo Dybala no pasó desapercibido y los piropos no tardaron en llegar. “Que lomo por favor”, “Esta mujer no envejece” y “Que hermosa mujer”, fueron algunos de ellos.

Las poses de Cathy Fulop en malla desde Qatar

Como muchos famosos, la actriz viajó a Qatar a vivir de cerca el Mundial de fútbol 2022. Cathy fue convocada por Marley para hacer “Por el mundo mundial” que se transmite por Telefe.

Además, la conductora tiene razones personales que la movilizan a la ciudad de Doha. Es que su yerno y novio de su hija Oriana Sabatini, Paulo Dybala, fue convocado por Lionel Escaloni para conformar el plantel de la Selección Argentina.

La esposa de Osvaldo Sabatini, combinó trabajo y placer. La morocha posó desde la playa de Qatar con una malla enteriza que enloqueció a quienes la siguen, ya que dejó en evidencia su increíble figura.

La artista de 57 años, lució un traje de baño negro con aberturas que todos halagaron en las redes. Y su posteo, en pocas horas, recibió más de 64.800 “me gustas” y cientos de comentarios.