“El Vasco”, el gran amor de Georgina Barbarossa que fue asesinado y no puede olvidar

El 2 de noviembre de 2001 Miguel Ángel ‘Vasco’ Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa, fue asesinado al ser asaltado mientras viajaba en un taxi. Durante el robo uno de los asaltantes lo apuñaló hasta matarlo. Los asesinos fueron condenados a penas de entre 4 a 21 años de cárcel. El crimen conmocionó al mundo del espectáculo y dejó para siempre una herida abierta en la actriz, que hasta el día de hoy duda que se vuelva a enamorar.

“Cada día lo extraño más a Vasco. Fue el gran amor de mi vida. ¡Y mirá que nos peleábamos y discutíamos! Lo extraño y le sigo hablando. Le sigo diciendo ‘Vasco, los chicos tal cosa’. Siento que está a mi lado”, dijo hace apenas unos meses cuando fue consultada sobre su marido en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Estuvieron 26 años juntos y el matrimonio dio como fruto a sus mellizos, Tomás y Juan. Y a pesar de que ya han pasado dos décadas, la comediante duda volver a encontrar otra pareja: “Yo creo que no, que ya está. No sé, nunca digas nunca”.

Tuvieron mellizos juntos, Juan y Tomás. Google

El Vasco fue el gran amor de su vida. Google

Luego contó solo algunos de los requisitos que debería tener, aunque lo ve muy poco probable: “Tendría que enamorarme mucho, tendría que ser simpático y culto, que sea una cosa genial. A mí la inteligencia y el humor me pueden. No es tanto lo físico, que también, pero a esta altura del partido, tiene que ser alguien que me de vuelta como un guante”.

Con una mirada esperanzadora, Georgina confiesa que en más de una ocasión recuerda al Vasco y a su madre, fallecida recientemente, cuando mira a su balcón. “Dicen que cuando aparecen colibríes y mariposas en tu casa son las almas que vienen a visitarte. Hace una semana que viene una mariposa naranja y le digo: ‘Vieja, ¿Sos vos?’. Viene una mariposa divina a posarse en las plantas de mi balcón”, contaba.

¿Por qué faltaron los mellizos a la final de MasterChef?

Georgina llegó como una de las finalistas de el reality culinario que formó parte, MasterChef Celebrity 2. Pero al parecer, sus hijos no estuvieron presentes cuando la actriz dio su última performance en las cocinas. Entre su apoyo se encontraban sus “hermanos del alma”, Héctor y Adriana, y su sobrina Lucía.

Pero al consultarle, Barbarossa explicó los motivos de su ausencia: “Mis hijos son un poco fóbicos a la televisión. Me recontra bancan. Yo los amo y los entiendo”. Luego se dirigió a la cámara y les dedicó un saludo: “Chicos, gracias por apoyarme siempre, por estar ahí. Gracias por su contención”.