El testimonio de Laura Laprida en su lucha contra el cáncer de piel

Instalada en Madrid luego de casarse en Suiza su actual marido, Eugenio Levis, Laura Laprida cuenta sobre su vida, los peores momentos junto al cáncer, la pérdida de su hermana y la lucha que hoy vive contra el sol. Desde la ciudad española donde hoy comienza nuevos proyectos, La Once Diez/ Radio la contactó para una entrevista exclusiva. Así comenzó contando sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando en 2018 le fue diagnosticado cáncer de piel.

Todo comenzó cuando la hija de una de las mellizas de oro, de María Eugenia, se vio una “rara” marquita en medio de la frente, a los 25 años. “Me dijeron que no era para preocuparse, que la palabra le quedaba grande a la condición, pero que no dejaba de ser un cáncer de piel”.

Junto a su mamá y tías, las Trillizas de Oro. Revista Papparazzi

“Te asusta un poco la palabra, pero me dijeron que tiene solución, que se opera y que tengo que cuidarme de por vida por el sol”, explicaba sobre la condición que la va a perseguir en cada programa al aire libre. La actriz llevó todo el tratamiento en privacidad y silencio, pero cuando la lucha ya llegaba a su final, sintió la necesidad de compartirlo con sus seguidores.

Un mensaje de concientización

“Cuando tuve que sacarme el último carcinoma, sentí que les debía una explicación a mis seguidores porque yo hago historias constantemente y, de repente, tengo una curita en la frente…”, dijo sobre el aspecto que debería presentar en redes y que terminaría preocupando a los usuarios que la seguían, ya que las curitas las debía tener de forma permanente “durante tres o cuatro meses”.

Las primeras imágenes que mostraban su enfermedad por las redes. Google

Pero fue esta la oportunidad que encontró para poder dar finalmente un mensaje de concientización desde la propia experiencia. “Tengo un día divino, tengo la playa, tengo la pileta, pero tengo que esperar cierto horario para salir, para estar al sol”, contaba sobre la prevención para evitar calcinomas.

“Ya no me tiro como un lagarto a tomar sol, eso ya no lo hago. Cuando filmo, primero uso gorra y protector, y cuando me maquillan pido que me pongan protector”, dijo sobre los cuidados que recomienda tener a muchos para no sufrir de cáncer de piel.