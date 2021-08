El sensual accidente de Karina La Princesita con su vestuario que la puso aprietos: “Me quedé en lolas”

Karina La Princesita tuvo un accidente hot en plena cumbia y, si bien no es la primera vez que le pasa a una bailarina en Showmatch, la cantante se puso nerviosa con lo que le había sucedido. Le ocurrió luego de un truco, pero su bailarín la ayudó y pudieron salir del mal momento.

La cantante y su compañero bailaron el popular tema de cumbia “Yo tomo licor” de Amar Azul y tuvieron el privilegio de que la banda lo cante en vivo. En medio de tanta adrenalina fue que a Karina se le corrió el corpiño, pero desde el control fueron rápidos y cambiaron rápidamente de cámara, por lo que no se casi vio nada y la artista pudo salir de la incómoda situación.

El accidente hot de Karina La Princesita. Captura del vivo.

Sin saber si se le había visto algo o no, La Princesita terminó algo preocupada la coreografía y con algo de vergüenza le dijo a Marcelo Tinelli: “Me quedé en tetas”. “Bueno pasa eso, no lo vi pero pasa”, le dijo el conductor.

El momento no pasó desapercibido en la devolución de los jurados, y Ángel de Brito que la conoce bien dijo: “Con lo tímida que sos encima”. “Hiciste un topless acá cerca de los jurados perfecto”, bromeó. “Bueno cosas que pasan, ha pasado un montón de veces”, agregó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Más allá del imprevisto, los cinco jurados tuvieron buenas devoluciones para la cantante, ya que la notaron segura y sintieron que disfrutó de este ritmo más que de muchos otros. Incluso, Jimena Barón le dio un consejo para que ponga en práctica a futuro.

“Deberías desnudarte más seguido, te vino genial, estabas relajada”, bromeó La Cobra. Además, le dio un tip de moda para que pueda estar más tranquila por si le vuelve a pasar: “Hay unas florcitas o unos corazoncitos que podes pegarte. O te hacés con cinta una cruz y cualquier cosa queda ahí la cruz”.

Karina y Rafael Muñiz obtuvieron un total de 32 puntos, lo que les permite estar cada vez más cerca de la final y de estar entre las mejores parejas del certamen.