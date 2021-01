El robo en MasterChef Celebrity que provocó la ira de Sofía Pachano

“Este no es mi lomo”, fue lo que se le escuchó decir a Sofía Pachano en la última gala de la semana de MasterChef Celebrity, a pocos días de la gran final. En el reality hubo distintos encontronazos, malentendidos y enfrentamientos, pero nunca había pasado que desapareciera un plato entero. El primer evento condicionó a Pachano, que continuó su noche con acusaciones y encontronazos con varios compañeros, aunque los resultados finales la posicionaron en un muy buen lugar para ser de las primeras finalistas.

Los participantes se enfrentaron al reto de preparar un lomo Welington, que se basa en una carne envuelta en hojaldre con difícil preparación. Al volver a la mesa donde todos los platos estaban reposando, la actriz se dio cuenta de que su lomo no estaba. Su sospechas cayeron de inmediato en El Polaco, que prestó poca atención y continuó con las manos en su cocina, y en Analía Franchín, que puso una cara que le daba más culpabilidad de lo que quería. “Qué bronca que me da... No es, no es”, se le escuchaba decir sola a Sofía, que hablaba entre dientes.

Cuando Donato de Santis se le acercó a su isla, le dijo: “Estoy cruzada, me crucé. Me apachané. Mi sellado estaba perfecto, no es ese”. El jurado se acercó a Franchín y le consultó en secreto: “¿Este lomo es tuyo?”. “Creo que sí”, contestó la periodista, pero no muy segura.

Antes de la deliberación, Santiago Del Moro hizo un pequeño juicio: “¿Quién le robó el lomo a Sofía Pachano?”. La periodista se excusó diciendo: “Los tres teníamos la misma bandeja, yo lo puse arriba de un bowl plateado”. Al preguntarle a Pachano sobre si reconocía su lomo y porque no dijo nada cuando lo vio, la joven explicó: “No me voy a poner a discutir por el lomo. Nadie lo hizo de maldad, estoy enojada por no haberle puesto el nombre”.

Después, su encontronazo estuvo con Belu Lucius, a causa de una salsa de durazno que ambas habían preparado. La influencer decía que la idea había sido de ella. “Es una reducción de vino, chicos: Tampoco descubrimos América”, dijo Sofía con muy mal tono. Aunque después intentó una disculpa diciéndole: “Estoy enojada por lo del lomo”.

Final feliz para Sofía Pachano

A pesar de todas las dificultades, los jueces terminaron halagando tanto su plato como su lomo Wellington. La joven recibió las dos medallas doradas, alcanzando la cantidad de Claudia Villafañe con quien deberá enfrentarse para definir quien es la primera finalista.

Antes de terminar, Del Moro le consultó: “¿Sos de enojarte fácil? ¿No tenés humor?”. “Decir que no tengo humor es un montón. Soy cabrona, soy Pachano. Me crié con Aníbal, ¿qué quieren que haga?”, dijo riendo para aflojar en el asunto. El conductor entonces replicó divertido: “Aníbal está a días de venir acá”, a lo que Sofía contestó: “Aníbal está desesperado porque yo llegue a la final”