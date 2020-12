El polémico tuit de Robertito Funes Ugarte en su último programa de C5N

Hace algunas semanas se conoció la noticia del alejamiento de Roberto Funes Ugarte del programa “Sobredosis de TV” (C5N) porque, según el mendocino, su ciclo ya estaba cumplido.

Este fin de semana, el periodista tuvo su última participación y al terminar usó sus redes sociales que llamó la atención de los seguidores y usuarios de la red del pajarito.

“Por suerte todo tiene un final. Libre y más liviano se recorre mejor el camino”, escribió el polémico conductor luego de la finalización del programa que estaba grabado.

Inmediatamente los seguidores comenzaron a preguntar acerca del posteo: “No entendí lo de libre. Cuando te despediste dijiste que siempre te expresaste con total libertad ¿y entonces? ¿Cuál es la verdad? Te deseo lo mejor y te voy a extrañar. ¡Era un lindo matrimonio! Sos un tipo querible. ¡Éxitos para 2021!”, le escribió una usuaria.

Hace algunas semanas en una entrevista con La Nación Funes comentó: “Siento que cumplí un ciclo. Ya está para mí. A mí me gustaría conducir un noticiero diario”. También en una charla con Moskita Muerta el periodista dijo: “El programa perdió el humor y no lo quiero hacer más... Es un ciclo que se termina, se tornó muy político y yo no le esquivo (a eso), pero creo que la gente está cansada de la política, creo que necesitan un poco de humor, y al sacar eso ya me dejó de interesar”, finalizó.