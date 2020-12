El plato de Claudia Villafañe dedicado a Maradona que la posicionó en MasterChef Celebrity

En su segunda noche de retorno, Claudia Villafañe debió esforzarse de más para poder alcanzar el ritmo de sus compañeros. Su objetivo de la noche era conseguir otra estrella, para así poder posicionarse nuevamente en competencia y más lejos de la gala de eliminación. La noche del lunes, su plato fue elegido como el mejor de la noche, por lo que consiguió la primera dorada. Ayer, después de nervios y emociones diversas, la ex mujer de Diego Maradona consiguió su segunda estrella y terminó haciendo una dedicatoria especial para el jugador.

Después de una reñida gala, Claudia se preparó acercándose con su plato a la deliberación de los jurados, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. “Claudia, contanos qué sorpresa tenemos acá”, le dijo este último. A pesar de mostrarse segura, las dudas entraron cuando Martitegui comenzó a examinar su pollo. “¿Es pechuga?”, le consultó a lo que ella le dijo que eran muslos. “¿Les dejaste el hueso?”, preguntó, y Villafañe no sabía si prefería “mirar la cara de Germán o si el pollo está crudo o no”.

Pero pronto llegaron las palabras que esperaba escuchar: “Esta perfecto, impecable”. Y ante el suspiro de Claudia, el jurado continuó: “Es la mejor costra de pollo frito que he comido hasta ahora, me parece que tiene la textura que tiene que tener, está crocante y sabrosa”. Los otros dos chef en la mesa no pudieron más que coincidir con las palabras de Martitegui.

Con esta mochila a su favor fue que la participante se presentó al frente con El Polaco para que se decidiera cual de los dos había sido el mejor plato de la noche y recibiría la estrella dorada. Al final se decidieron por otorgarle la segunda estrella a Claudia y sus compañeros estallaron en aplausos y elogios.

Las emotivas palabras de Villafañe dedicadas a Maradona

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje...” comenzó a decir emocionada. “Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó sollozando la mamá de Dalma y Gianinna. “Sos gigante”, fueron las palabras de Santiago del Moro, emocionado ante la reacción de Villafañe.

“Son tiempos muy movilizantes para mi y para toda la familia. Y recibí un poco de ayuda de toda la familia, por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas porque creo que desde arriba él va a ubicarnos a cada una y a ayudarnos a poder salir adelante”, dijo luego en una entrevista sobre el duelo de Maradona.