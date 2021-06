El Pelado López rompió el silencio y disparó contra Jujuy Jiménez, quien dijo que no lo quería ver “ni en figuritas”

Hace unos días, la nueva panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, Sofía Jujuy Jiménez recordó recordó cómo fueron las relaciones con sus novios más famosos, Guillermo “Pelado” López y Juan Martín Del Potro. Sobre el primero, la modelo reveló que no la pasó bien debido a la diferencia de edad entre ambos: “Como yo tenía 22 años y él era más grande, me perdí todo un momento de mi vida. No salía, no hacía nada.”

“¿Qué hacían? ¿Jugaban a las bochas, al dominó…?”, ironizó Ángel de Brito, conductor de LAM, a lo que Jujuy le contestó: “Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix. Me quería casar con el Pelado, estaba re loca, re enamorada. En un momento creí que podíamos superar nuestras diferencias y dije ‘si tiene que ser, va a ser’. Me perdí todo un momento de mi vida”, afirmó Sofía, que luego al ver la imagen de López en las pantallas del estudio, pidió que la quitaran: “Sáquenlo, mejor sáquenlo.”

Este lunes el Pelado contestó estos dichos a través de una entrevista con Intrusos: “Mirá… La verdad es que en ese tiempo estaba saliendo de una internación, de algo grave, que era muy importante”, comenzó refiriéndose a su recuperación luego de estar internado por coronavirus. “Entonces la verdad es que yo en este momento priorizo la salud y el amor: la salud la estoy recuperando y el amor me sobra”, dijo mencionando a su novia, la productora Nella Ghorghor.

“Todo lo demás me parece que es irrelevante. La verdad creo que, más allá de este tema puntual, hay como un nivel de no ver lo importante general. Vengo de estar en una clínica internado, hacerme problema por cosas como estas no tiene ningún sentido”, agregó el conductor de “Santo Sábado”, programa emitido por América.