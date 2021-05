El novio de Hernán Piquín le grabó un video que lo emocionó hasta las lágrimas: “Coincidimos y nos enamoramos”

Hernán Piquín se sumó este año a Showmatch La Academia como jurado y era el más temido por los participantes previo al comienzo del programa. El bailarín es uno de los más experimentados en cuanto a lo coreográfico y así lo demostró en la primera semana del show. Pero más allá de su faceta del “malo” de los jurados, hay otra que tiene oculta y es la de enamorado.

El talentoso bailarín estaba viviendo en España cuando la producción de Marcelo Tinelli lo contactó. Después de pensarlo mucho, Piquín aceptó la propuesta, volvió al país y dejó a su novio, Agustín Barajas, en Europa. Según explicó, su pareja no pudo viajar con él por sus compromisos laborales por lo que estarán separados varios meses, hasta que termine el certamen.

Los bailarines están juntos desde hace dos años y se conocieron trabajando, cuando a Piquín lo llamaron para una gira. “Coincidimos y nos enamoramos”, dijo el artista.

Hernán Piquín se emocionó con un video de su novio. Gentileza.

El jurado de La Academia visitó este viernes el programa Hay que ver (El Nueve) y se emocionó a punto de llorar al ver a Agustín, quien le grabó un emotivo mensaje desde España.

“Yo soy feliz viéndote feliz. Desde casa, en Granada, se te extraña muchísimo, pero gracias a la tecnología uno está mucho más cerca”, dijo la pareja de Hernán. “Cuando nos conocimos no sabía ni quién era Hernán, pero es la persona con la que comparto millones de cosas. La anécdota más bonita que puedo decir es que sin conocernos ni saber quiénes éramos nació lo más bonito que puede nacer entre las personas”, agregó.

El artista se emocionó y lloró en pleno aire, ya que lleva dos meses separado de su novio: “Me hicieron llorar”. Y contó: “Fue amor a primera vista. No podés no enamorarte de él”.

“Él está en nuestra casa de Granada. Lo extraño. Está haciendo un programa allá, pero en julio vendrá por unos meses”, cerró.