El Mono Kapanga pierde su lugar al competir con sabores tailandeses

La segunda ronda de eliminación puso un terreno complicado para los concursantes del MasterChef Celebrity. El Polaco, Rocío Marengo, Fede Bal, Sofía Pachano, Analía Franchín, Belu Lucius, Martín el Mono Fabio e Iliana Calabró debieron enfrentarse para salvar su lugar preparando platos del sudeste asiático. Aunque muchos pudieron solventar la situación, otros estuvieron al borde del abismo y al final solo uno tuvo que despedirse del programa.

Durante la primera propuesta, debieron competir preparando un mise en place de vegetales, langostinos y cerdos, de manera que pudieran organizar los ingredientes para el preparado principal: el curry. La invitada especial que dio una masterclass fue Christina Sunae. En la previa, se pusieron a la cabeza Pachano y Franchín, que en la semana anterior habían tenido diversos encontronazos en la cocina.

Pero llegado el momento, ninguno logró pegarle al sabor tailandés. Lucius se tiró a un sabor más chino, Pachano fue criticada por su excesivo gusto caribeño y a Calabró se inclinó por sabores indios. Para el Mono, la noche se veía complicada desde la preparación del arroz, en donde abusó de la pimienta y el anís. “Hice ta te tí suerte para mí y agarré cinco especias. Para mí, el anís viene en botella y es una bebida blanca”, dijo sonriendo como siempre mientras trataba justificarse frente a Damián Betular.

Al final, el cantante quedó entre los tres peores platos. Betular dio la noticia final: “Quien deja las cocinas del MasterChef Celebrity es el Mono”. Dijo entonces Santiago del Moro expresando lo que todos los concursantes pensaban: “Monito, no alcanzó, y me da mucha pena porque debes ser uno de los personajes, y las personas, más queridas entre nosotros”.

Al despedirse del conductor le dijo: “Te conozco desde Much Music, éramos chiquitos y hemos cumplido nuestros sueños. Esto me lo tomo como un regalo que me da la vida”. El Mono agradeció al jurado a pesar de que recibió muchos dichos y duras críticas durante el programa. “Me llevo un montón de información de sabores y texturas, estar acá adelante de Messi, Maradona y el Máquina Giampetri es un placer”, dijo en referencia a los jurados.

La despedida de los jurados mostraba el cariño que le habían tomado: “Sos un ejemplo que se puede aprender, salir de la zona de confort y disfrutar”, dijo Germán Martitegui, a la vez que Betular reconoció su humildad y buena onda al recibir cada consejo y Donato de Santis coincidió con ambos.

“Me sacaron de mi zona de confort”, explicó el Mono sin excusarse. Pero también admitió que no se arrepentía del tiempo pasado en el set: “Me hizo muy bien, mi actividad está parada hace más de seis meses y pude poner la cabeza en otro lado”.

Anteriormente, el participante había contado que si ganaba el gran premio de 1 millón de dólares, lo repartiría entre su banda y donaría para dos refugios.