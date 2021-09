El “Mini” de Duro de domar habló de su difícil presente: “Es difícil no caer en la depresión”

Durante 15 años fue una de las principales figuras de Duro de domar, donde participaba en los segmentos de humor. Sin embargo, en la actualidad, Juan Carlos Velázquez, conocido como el “Mini” no atraviesa su mejor momento laboral.

“La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Se han olvidado de mí parece los productores, ese es el tema”, manifestó el actor, que también participó en Polémica en el bar.

Por el momento, no tienen ningún proyecto artístico, gastó todos sus ahorros, pero se gana la vida como vendedor ambulante. “Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioskos, almacenes y algunos supermercados”, declaró en una entrevista con Mitre Live.

Y reconoció que el cariño de la gente lo ayuda a mantenerse fuerte a pesar del panorama desolador: “Trato de estar en contacto con la gente para hacer algo además, porque es muy difícil no caer en la pereza, en la depresión. Me piden sacarse fotos y no hay problemas. Me preguntan qué estoy haciendo y cuando les cuento que voy por los negocios vendiendo lámparas me piden verlas y me compran. Eso me gusta porque si les vendo a ellos no tengo que andar después tan cargado y ese día termino más rápido”.