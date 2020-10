El intenso cruce de Oscar Mediavilla y Alex Caniggia a causa de los dichos del mediático

Durante la ronda de homenajes, durante la previa del jueves por la noche y antes de que Alex Caniggia hiciera su interpretación de Rodrigo, uno de los jurados tomó la palabra para darle un fuerte escarmiento a causa de sus constantes “estupideces” y malos tratos. “Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema”, comenzó diciéndole Oscar Mediavilla al participante.

“Pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”, y aunque su intención no era del todo mala, Alex tomo el toro por las astas y la devolvió de la única manera que sabe, con un picante comentario: “A mí me entra por acá y me salé por acá”.

Ya enojado y dispuesto a ponerlo en su lugar, el jurado le continuó diciendo: “No te hace más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame”.

Entonces, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis dio un golpe bajo y apuntó contra el recorrido profesional de Mediavilla: “Yo no soy Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns' Roses”. Totalmente serio, el jurado le terminó de frente diciéndole: “Vos no sos nada”.

En medio de la pelea, Alex dio la presentación tributo a Rodrigo junto a su pareja, en su devolución, Oscar volvió a apuntar contra el: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado”. Después de ponerles un cero, el mediático estalló: “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”.

Esta no es la primera vez que el hermano de Charlotte se sube a toda velocidad a la moto para decir sin filtro lo que piensa. La semana pasada el cruce fue contra Lizardo Ponce, y fue Lourdes Sánchez quien salió a defender al influencer.