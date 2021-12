El insólito pedido de la China Suárez a Wanda Nara que involucra a Benjamín Vicuña

El Wandagate no termina y parece que aún hay mucha tela para cortar. Este lunes, Yanina Latorre reveló al aire de “Los Ángeles de la Mañana” cuál fue el insólito pedido que la China Suárez le hizo recientemente a Wanda Nara.

Así como anteriormente la empresaria solicitó a la actriz que le compartiera el historial de conversaciones que tuvo con Mauro Icardi, para chequear la versión de su marido, ahora Eugenia le hizo una petición similar.

“La China le escribió a Wanda mensajes de WhastApp y le pidió que le mande la grabación de su conversación con Benjamín Vicuña”, aseguró la panelista de LAM. Cabe recordar que, cuando estalló el escándalo, Latorre contó que Nara y Vicuña habían mantenido una conversación en privado sobre los engaños de la China.

Asimismo, la angelita detalló que esa charla fue grabada por Kennys Palacios, el asistente y maquillador de la mediática, dado que ella no sabía cómo hacerlo. “Wanda puso altavoz y Kennys filmó mientras hablaban. Pero ella le dijo que no se lo va a pasar. No va a traicionarlo (a Benjamín)”, sostuvo Yanina, quien dice hablar “todos los días” con Wanda Nara.

La China Suárez insiste en hablar con Mauro Icardi

Por otra parte, Latorre contó una situación que habría ocurrido mientras Wanda Nara y Mauro Icardi estaban viajando en su camioneta. “A él le sonó el teléfono, era un número desconocido y le dijo a su mujer: ‘Son los amigos de la China que me están llamando porque la bloqueé de todos lados’”, relató.

Previamente había trascendido que Suárez le habría escrito al futbolista del PSG después de haber sido entrevistada por Alejandro Fantino: “Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

Mientras que la respuesta de Icardi habría sido: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Sin embargo, Ángel de Brito desmintió en sus redes esta información que había dado Juan Etchegoyen, conductor del ciclo “Mitre Live”.