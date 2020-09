El inseguro lugar donde Esteban Lamothe guarda sus grabaciones más picantes

En diálogo con Pampita online, Esteban Lamothe se atrevió a revelar muchos detalles de lo que hace en su intimidad, y de los recuerdos que decide guardar. Ante la pregunta de Pampita sobre el “sexting”, el actor no tuvo problema en contar que se saca varias fotos “hot” y que además suele grabarse teniendo relaciones. Ante la consulta si estas postales son para parejas, Lamothe contestó: “Esa fantasía no la tengo porque todo lo que me muestran mis amigos no me enganchó todavía y nunca estuve con alguien que lo practicara”, dijo, aunque nunca se negó a la posibilidad de ello en el futuro.

Pampita recordó entonces el drama en el que terminó envuelta sobre la foto de Luciano Castro, hace ya casi un año: “Hay que tener cuidado porque se pueden filtrar las fotos, como le pasó a otro colega, salvo alguien que sea de mucha confianza, alguien que no se la vaya a enviar a otras amigas”

Pero ante la duda del panel, y con la inquisitiva pregunta de Cora Debarbieri, “¿Sos de sacarte fotos o te has sacado y te arrepentís?”, Esteban no tuvo problema en reconocer: “¿Desnudo? Sí, y no me arrepiento.”

Y ya divertido tuvo que confesar su escondite para tan codiciado material: “Si me agarran mi teléfono o lo pierdo y me lo revisan, explota de cosas que tengo mías. Hay un largometraje para editar, pornográfico por supuesto”. A lo que Matilda Blanco dijo de manera picara: “Estamos enviando un comando a robarte el celular”.