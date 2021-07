El inesperado viaje de Mariana Fabbiani a Corrientes y la razón por la que se fue sin sus hijos

Luego del fracaso de su programa de televisión “Lo de Mariana” en la pantalla del Trece, Mariana Fabbiani se despidió de los televidentes reconociendo que la idea no funcionó.

Desde el 15 de julio la rubia dejó de usar sus redes sociales y sus fanáticos poco supieron de ella hasta esta semana.

Con una foto desde el campo y junto a un hombre mayor Fabbiani escribió en su cuenta de Instagram: “Me vine al campo con mi papá. Solos los dos. Mano a mano. ¡Toda una aventura!”, comenzó diciendo la mediática.

Luego agregó: “Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… sí ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos! Igual me fui por cinco días 😂. Lo cierto es que hace muchos años que no venía al campo 🐄🐎🦌🌲🌿☀️. ¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Qué el programa diario… qué el viaje es largo… qué los chicos… ¡y acá estoy!”, detalló Mariana muy feliz.

Para cerrar la rubia expresó: “Feliz compartiendo la pasión de mi viejo, conociéndonos más aún y conectando con la naturaleza. Toda una experiencia personal y sensorial. Que si les dan ganas sigo compartiendo con ustedes 😉. Besos desde Corrientes 🤗😘”.

El posteo cosechó más de 88 mil “likes” en pocas horas y mensajes de amor con el de Christophe Krywonis quien manifestó: “Deja la gente pensar lo que quiere bella. A disfrutar del papa!!! 💪❤️”.

