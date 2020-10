El imperdonable error de Hernán Drago

El modelo Hernán Drago en este último tiempo se ha lucido como panelista y, especialmente, por su carisma en “Bienvenidos a bordo” (eltrece). En el programa, junto a Guido Kaczka saca a relucir su costado más divertido.

Justamente en el último programa, Hernán se puso a bailar hasta que, de repente, el conductor lo mandó al frente con una pícara observación. “¿Qué tiene abajo? ¿Una etiqueta en el pantalón? A ver... a ver, algo tiene...”, lanzó Guido, quien no se la dejó pasar, según Ciudad Magazine.

Hernán Drago y su "error". Captura video. gentileza

Divertido, Hernán se subió un poco la camisa y mostró la etiqueta de la marca ¡de canje! que no había sacado. “Mirá, nuevo el pantalón... Ah, debe ser porque lo devuelve... Es ropa prestada, ¿no? Pero cómo puede ser, no puedo creer la etiqueta. Hay gente que lo usa, después va y lo cambia por otro talle”, siguió Guido, pícaro.

Por su parte, el modelo, siempre buena onda, no paraba de bailar y fue ahí que el conductor cerró hablándole directamente a la marca que le había mandado el jean a Drago. “No pasa nada, eh... No lo ensucia. Hay que remarla este 2020”, sentenció.