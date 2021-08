El ganador de de Bake Off apuntó contra Maru Botana: “Que le saquen el título”

Los macarons son un clásico de la pastelería francesa y no cualquiera puede hacerlos a la perfección. Preparar la galleta a base de clara de huevo, almendra molida, azúcar glas y azúcar requiere de mucha técnica para que todos los alfajorcitos luzcan uniformes, prolijos y brillosos. Sin embargo, a criterio de el último ganador de Bake Off, Maru Botana no sabe cómo prepararlos.

La famosa cocinera subió un video en sus redes en la que explica cómo preparar macarons de cacao y no satisfecho con el resultado que obtuvo, Damián Basile hizo una captura de pantalla y la compartió en sus redes sociales.

“Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que eso son macarons cuando uno se mata tanto por hacerlos”, empezó el joven rosarino. Y agregó con indignación la comparación entre la preparación de Maru y las que mostró en la presentación de su video: “Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales. No puedo creer que haya subido eso, con lo que cuesta la harina de almendras, con lo que cuesta hacer macarons”.

Por último, remató: “Me imagino tanta gente siguiendo esa receta y tirando la mercadería porque no le sale, porque van a salir mal... y esa gente (por Botana) tiene lugar en la tele y uno acá como un boludo”.

Bake Off Vs Maru Botana

Damián no fue el único que criticó a Maru, sino que Agustina Guz y Angelo Pedrazzoli, quienes también participaron del reality que conduce Paula Chaves le dejaron mensaje en sus redes.

“Es un excelente vídeo como ejemplo de todo lo que NO hay que hacer para que te salgan los macarons y la ganache. Como técnica pedagógica no está mal, OJO!!!”, escribió la pastelera. Mientras que su compañero agregó: “Maru, con todo respeto. Esos macarons no son buen ejemplo para replicar”.