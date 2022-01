El fuerte descargo de Matías Defederico contra Cinthia Fernández: “Nos separamos por los cuernos que ella me metió”

A cuatro años de su escandalosa separación, la relación de Cinthia Fernández con Matías Defederico parece no tener paz. Ya que la panelista acusó al exjugador de manejar alcoholizado en Año Nuevo, mientras estaba con sus hijas, mientras que él decidió romper el silencio y realizar su descargo en sus redes sociales.

“No entiendo aún ya pasados 4 años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí”, arrancó Defederico en una historia publicada en su cuenta de Instagram, en donde actualmente posee más de 223 mil seguidores.

El descargo de Matías Defederico en Instagram.

“Cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de la obra en Stravaganza. Realmente no puedo vivir en paz”, continuó el deportista.

“No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”, concluyó Matías, refiriéndose a un supuesto affaire entre Cinthia y el actor Franco Friguglietti, quienes compartieron elenco en la obra creada por Flavio Mendoza.

Este mensaje fue el desencadenante de una serie de acusaciones que la panelista de LAM realizó en el ciclo “Nosotros a la Mañana”, en donde acusó su expareja de conducir ebrio.

“Algunas de mis hijas (Charis y Bella) se fueron a pasar la fiesta con Defederico. A él lo tengo bloqueado, pero al rato me llegaron mensajes de personas acusándome que cómo dejaba que las nenas estuvieran en ese ambiente”, manifestó la influencer.

No sabía de qué me estaban hablando, y cuando me fijé en las fotos se veía mucho alcohol. Él me tenía que traer a las nenas, que después del brindis venían a casa. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban... Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo. Esas tres horas lo pasé muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinaron”, concluyó Fernández.