El explosivo “me gusta” de Ester Expósito contra la China Suárez

Cuando estalló el Wandagate, también se conoció el fugaz amorío entre la China Suárez y Nicolás Furtado. Y aunque en ese momento ambos actores se encontraban en Madrid y se los vio cenando juntos, el uruguayo cambió de rumbo y terminó en pareja con la española Ester Expósito.

Luego de algunos meses de intensos chats, Furtado y Expósito se conocieron y finalmente blanquearon su relación a través de Instagram con una foto de Halloween, donde posaron frente a un espejo y a oscuras.

Nicolás Furtado y Ester Expósito.

Pero, entre tanto revuelo con la China Suárez, parece que la actriz de “Élite” (Netflix) se quiso asegurar de que no haya ninguna tercera en discordia y se puso a investigar a la ex de Benjamín Vicuña. Así fue como Ester llegó a los medios argentinos y se le ¿escapó? un like que la dejó en evidencia.

Juariu descubrió un “me gusta” de la bella española en un posteo de revista Pararazzi que decía: “En nuestras stories, el primer matrimonio que la China Suárez ‘se cargó' y que le valió su tremendo mote de ‘roba maridos’”. ¡Muy fuerte!