El esperanzador mensaje de Lío Pecoraro en diálogo con sus compañeros luego de pasar por terapia intensiva

A mediados de octubre, Lío Pecoraro anunció por sus redes que sufría de leucemia, pero desde el primer momento dejó en claro que no iba a bajar los brazos, incluso le puso un lema a su energía, #Decretado. Después de una terapia intensiva, el periodista pudo volver a su cada y disfrutar de la normalidad en una conversación con sus colegas de El run run del espectáculo.

“Hola a todos, tengo una buena noticia para compartir con todos ustedes: estoy en mi casa y estoy muy feliz, porque terminamos la primera etapa de tratamiento”, comenzó diciendo en un mensaje especial para Crónica TV, en donde se encuentra su amigo Fernando Piaggio. Con una enorme sonrisa en la cara dio un anuncio especial: “El resultado fue que la enfermedad mínima residual es negativa, no existe, mi médula está sana y empezó a generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas totalmente sanos”.

“A cada uno de los que oró por mí, pensó por mí y escribió en mis redes sociales”, dijo agradeciendo al público que siempre la apoyó. Aunque hizo un saludo especial al personal del Hospital de Clínicas, por ser “un personal que entrega todo lo que tiene de su ser para salvar vidas”. Y no olvidó a los seres queridos que están con él en cada momento: “Mi familia, amigos y a mi gran compañero Fernando Piaggio que desde el día uno está acompañándome en este proceso”.

Sin embargo, el periodista no perdió el momento para concientizar sobre la importancia de donar sangre: “Me puse muy contento cuando salí de terapia y me enteré que fue tanta gente a donar sangre, y eso es muy valorable, porque puede salvar vidas”. Para su despedida, hizo referencia al lema que desde el principio decidió seguir: “Lo mío ya está decretado, ganado y sanado, y a partir de ahora, disfrutado”.

Después, Lío se comunicó en vivo a través del teléfono, donde pudo contar un poco más de los vivido. “Les quiero decir que es muy difícil cuando de la nada uno se encuentra con un resultado que no espera y le dicen ‘estás enfermo de’. Es muy, muy duro”. Contó que fue su buena condición física y vida de deportista lo que le ayudó a que el cuadro no empeorara. “Cuando me dijeron que dio negativa, entendí que la guerra estaba ganada y gracias a eso me pude venir a casa”. El periodista permanecerá en su cada hasta el miércoles, cuando comienza la etapa de consolidación. “Ahora hay que sostener, fijar lo que mi organismo, y todos, hemos logrado: que la enfermedad en mi organismo no exista”, dijo terminando con su comunicación con sus colegas.