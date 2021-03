El enterito de Belu Lucius que Javier Ortega Desio quiere sacarle “con los dientes”

Belu Lucius siempre hace alarde del matrimonio de ensueño que llevan con su marido, el jugador de rugby Javier Ortega Desio. En más de una ocasión, la pareja demuestra su apoyo mutuo y como a pesar de los años y dos hijos, continúan encendiendo la pasión en cada ocasión que se les presenta.

La última oportunidad, fue a causa del look que influencer se puso para uno de los programas de los que participa. En la extraña sesión de fotos, que se daba en un rincón de servicio de Telefé y junto algunos de los ayudantes técnicos, Belu se muestra con un espectacular enterito rojo brillante, al cuerpo y con unos tacos plateados en conjunto.

“Le mande estas fotos a mi marido y me dijo: ‘te lo saco con los dientes’”, escribió junto al posteo donde puede verse su mini sesión de fotos improvisada. “Así que me pienso ir así vestida a casa y que se agarre”, terminó poniendo y etiquetando a su marido, quien seguramente no sabía que su mujer se iba a largar a contar sus palabras por las redes. Aunque con su personalidad extrovertida y total desvergüenza, no era de extrañarse en Lucius.

Su sesión de fotos en la zona de técnicos.

Belu le dijo a su marido "que se agarre".

La morocha se lució con su conjunto al rojo vivo.

Los enteritos y la zona técnica, de los preferidos de Belu Lucius

En más de una ocasión, Belu utiliza la misma zona para poder tomarse unas fotos tranquilas de sus conjuntos para la pantalla chica. Y es toda su intención que sus modelos oficiales de acompañamientos sean los técnicos de servicios de Telefé. En casi todas su fotos hacen aparición de alguna manera, dándoles un toque único y que solo pudo ser idea de la influencer.

Sus "acompañantes" siempre parecen divertidos.

Otro de los preferidos en las fotos de look de Lucius es una prenda que parece elegir en mayor número que las otras: el enterito. En azul, negro, blanco; ya sea de Las Oreiro o una marca desconocida, con tacos o con zapatillas; siempre está entre las primeras opciones de la ex finalista de MasterChef Celebrity.

“Del 1 al 10 cuanto te importa la opinión del resto?”, escribió en una de las fotos. Está claro que su número ni siquiera entra en el rango.

El ranking de Belu Lucius, con su enterito de Las Oreiro.

El negro es otra de sus elecciones preferidas.