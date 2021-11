El enojo de Marley con Telefe tras el estreno de “Por el Mundo”

Tras el estreno de una nueva temporada de “Por el Mundo”, el ciclo que muestra a Marley viajando con diferentes figuras nacionales por distintos puntos del planeta, y que hace un par de años se le unió su hijo Mirko, el conductor atravesó un incómodo momentos en redes con el Community Manager de Telefe.

Marley estuvo con Susana Giménez dando vueltas por diferentes lugares turísticos de Miami, y uno de ellos fue un parque donde los monos viven libres en vida salvaje y las personas son las que miran detrás de rejas. En ese lugar si bien los monos estaban libres, algunas aves se mantenían enjauladas.

Marley empezó "Por el mundo" con el pie izquierdo por visitar un parque con monos libres y Susana como invitada

Pero la polémica no se detuvo allí sino que la cuenta oficial del canal, promocionando el programa publicó un tuit que no le gustó nada al conductor: : “¡Volvieron los viajes a pura aventura! Marley y Susana Giménez recorrieron un zoológico y se encontraron con todo tipo de animales exóticos”, fue el posteo de Telefe.

A lo que Marley corrigió: : “No era un zoológico, era una selva libre donde los enjaulados éramos nosotros”. Luego del enojo del conductor, el encargado de manejar las redes de la señal decidió eliminar la publicación para evitar malinterpretaciones.

La palabra de Marley

Sin embargo esto no impidió que los usuarios se expresen, y sumado a una anécdota de Su, quien recordó que hace unos años tuvo un mono de mascota, ocasionaron muchas críticas en redes sociales. “Susana contando que ella y la hija tuvieron monos jajaja re normal todo por suerte”; “Todos los animales sufren enjaulados Su, no solo los monos”; “Susana: ‘No se puede tener monos en una casa lamentablemente’”; “Que triste es ver a los animales en esas condiciones. No pude seguir viendo” y “Por el Mundo. Los monos libres pero las aves enjauladas, una truchada ese parque”, escribieron algunos internautas.