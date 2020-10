El emotivo abrazo de Fredy Villarreal con su hija después de estar aislado por Covid-19

Después del anuncio de su contagio, Fredy Villareal tuvo que mantenerse en aislamiento para evitar continuar con las repercusiones durante 20 días. Luego del diagnóstico inicial, el humorista tuvo que ser internado a causa de que presentó un cuadro con dificultad de respirar y fiebre alta.

Pero después de una lenta recuperación, Fredy pudo finalmente reunirse con su hija Jazmín, fruto de su relación con Carolina Oltra. Por sus redes, compartió el video donde puede palparse la emoción que ambos sienten por volver a verse. “Motivos por los cuales decidí quedarme”, escribió en la leyenda del video.

En el mismo, puede verse al humorista aparecer en la calle con el barbijo puesto y como sale su hija de su casa, lo ve sorprendida y corre a abrazarlo. Fredy aprovechó entonces para comunicar un mensaje que aliente a todos los que todavía padecen coronavirus: “Si la estás peleando buscate motivos para quedarte. No aflojen luchen hasta el final hay gente que te espera y necesita! el remedio es tu lucha para volver...”.

El video se llenó de corazones y ya tiene mas de 140 mil reproducciones. Con este “abrazo que cura el alma”, como algunos usuarios pusieron, el comediante quiere mostrar lo único bueno del aislamiento: el reencuentro con los seres queridos.

Fredy siempre comparte videos divertidos con su hija, que no duda en prestarse para cada una de sus comedias. Pero no duda en retarlo cuando sus chistes no le divierten.