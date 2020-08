El difícil momento empresarial de Carlos Rottemberg por culpa de la pandemia

La llegada del coronavirus a Argentina paralizó a muchos rubros y el artístico fue también muy golpeado por la llegada de la pandemia.

Teatros, cines, sets de filmación están paralizados y sin posibilidades de trabajar desde marzo y hasta el momento sin saber a ciencia cierta cuándo podrá volver todo a la normalidad.

Carlos Rottemberg, empresario teatral se animó a hablar sin tapujos de la situación y en una entrevista con Andrea Falcone en A24 comenzo diciendo: “Estoy ocupado y preocupado. Ocupado porque tengo una responsabilidad empresarial, tengo mucha gente a cargo. La actividad está parada. Todo significa costo hundido e ingreso cero. Yo lo definí, hace bastantes días: nunca trabajé tanto para intentar perder menos. Una contradicción en relación a lo que siempre supimos que cuando uno más trabajaba, podía aspirar a un mayor rédito económico”, dijo decepcionado.

Luego, agregó: “Siento que la sociedad ya está conviviendo con el virus. También en lo nuestro, sabiendo que es una actividad que, por la propia mecánica del teatro, iba a ser un año perdido… Lo dije en marzo como tanta gente del medio, lo anunciamos porque la pandemia impactaba en la temporada alta de lo nuestro. Vamos a ir abriendo bajo protocolos sanitarios, de abajo para arriba, en relación a la cantidad posible de aforo (capacidad habilitada de butacas para el público) y nos va a costar, pero a mí me gusta definir la apertura, cuando sea, que sigo pensando que puede ser durante primavera, como una manera de adelantar el miedo. Por que como le veo tranco largo a esta convivencia con el COVID 19, necesitamos todos, y vamos a tener que ir acomodándonos a lo que se llama la nueva normalidad”.

Luego la conductora indagó sobre si antes existió una crisis igual a esta a lo que Rottemberg comentó: “Si, tiene que ser la peor por aquello de los proyectos frenados, contra ingresos cero no hay como competir. Yo a veces la comparo (a esta crisis) con la caída de espectadores fuertes que hubo en 2001 o con lo que pasó en los últimos años, con una merma en el bolsillo hogareño que repercute en actividades como la nuestra. Pero así y todo, nunca tuvimos esta ecuación de costo hundido e ingreso cero, y los actores no tienen una empresa detrás, porque son trabajadores eventuales, por lo tanto, no tienen a quien reclamarle”, finalizó.