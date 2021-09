El descargo de Mariana Brey tras sufrir un robo: “Hice la denuncia pero sentí que se reían”

Mariana Brey pasó un mal momento. El jueves 2, dejó su auto estacionado en la zona del Abasto para hacer una compras en el shopping y cuando regresó a su hogar descubrió que le habían sacado sus pertenencias. “Me robaron todo”, manifestó en Los ángeles de la mañana.

Y explicó: “Fue 17.15 de la tarde, dejé el auto estacionado en Anchorena y Corrientes, entré al shopping a cambiar algo y volví, por eso no lo puse en el estacionamiento, 17.30 ya estaba en el coche. Cambié el producto y subí a la camioneta, yo los jueves estudio coaching ontológico y 18.15 me tenía que conectar con la computadora, ahí me di cuenta que me habían sacado las cosas”.

La periodista fue víctima de la misma modalidad de delictiva que sufrió Nancy Pazos días atrás, ya que le inhibieron el cierre de su camioneta y así pudieron abrirla y sacar sus pertenencias. “Me dijeron que es algo muy común. Para mí es nuevo pero la modalidad es muy usada... inhiben las alarmas y te sacan las cosas. Perdí todo, mis pertenencias, mi computadora, cosas de estudio que no le sirven a nadie y bolsas de ropa que había comprado”, detalló.

Pero no solo tuvo que pasar por el robo, sino que no quedó conforme con la forma en la que la atendieron en la comisaría. “Hice la denuncia en la zona pero medio que se reían... o sea, buena onda. Me atendieron super bien pero sentí que para ellos era algo habitual, de todos los días”, concluyó.