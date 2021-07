El costoso viaje en crucero con el que Xuxa planea celebrar su cumpleaños junto a sus fans

Aunque faltan muchísimos meses, Xuxa ya está organizando su cumpleaños y será nada menos que en un crucero durante 3 días. Por supuesto que la invitación no es gratis y los fanáticos de la cantante ya están ahorrando para acercarse a la cuantiosa suma.

“Los espero a todos en mi cumpleaños vacunados y si Dios quiere sin pandemia”, expresó la actriz en una publicación en su cuenta de Instagram, invitando a sus fanáticos para que festejen junto a ella su cumpleaños número 59: “Mi cumpleaños, 72 horas de amigos que te van a hacer bonitos shows, juegos, películas y tantas sorpresas que no podré poner todo aquí. Lo único que quiero es verte feliz. Eres mi regalo de cumpleaños”, de esta manera, Xuxa vendía su paquete, que está organizado por una reconocida compañía de cruceros.

La habitación más barata, una sin ventana, tiene un valor de $182.485 por persona, mientras que si se quiere tener vista al océano se deberá pagar $191.729. Para tener balcón, el precio es de $224.082.

Las últimas dos opciones ya se agotaron, aunque todavía quedan algunas del sector Yacht Club, con todo incluido, cuya cifra es de $575.342. Dentro de los servicios que no se encuentran dentro de estas promociones son las bebidas alcohólicas y gaseosas, el sauna, el cine 4D, el boliche, el simulador de Fórmula 1 y el servicio extra de bar.

“La Reina de los Bajitos” espera que para esas fechas la pandemia haya terminado, es por ello que a comienzos de junio, recibió la primera dosis de la vacuna y ya palpita este viaje.: “Una mezcla de felicidad con un trabajo hecho con gente que me gusta. Es una mezcla de muchas cosas, escuchamos tanto que no se va, pero se fue, está aquí en mi brazo. Me alegro de que haya llegado mi día. Me alegro de tener mi edad, gracias a Dios”, exclamó en un video que compartió en sus redes sociales.