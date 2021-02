El consejo de Susana Giménez por el femicidio de Úrsula: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir”

Argentina está de luto porque nuevamente una joven mujer murió en manos de su pareja. Se trata de Úrsula Bahillo quien fue asesinada por un policía de 25 años a quien la mujer denunció en reiteradas ocasiones.

Con manifestaciones en las calles familiares, amigos y gente que no conoció a la víctima salió a pedir justicia por ella.

Susana Giménez dio un consejo a las mujeres tras el femicidio de Úrsula Bahillo Instagram

Susana Giménez también se sumó al reclamo y, a través de sus redes sociales apoyó el pedido de la actriz Natalie Pérez en Instagram quien elevó una petición al Presidente de la Nación: “Por favor, ponga entre sus prioridades ‘ver el plantel que está manejando el Poder Judicial’. Revean si la policía cumple su deber, como esperamos que sea, quiénes son los que ‘nos cuidan de los malos’. Vea si están a la altura de las circunstancias”.

Redes de Natalie Pérez

Inmediatamente la autora de “Detox” comenzó a recibir mensajes de apoyo y, entre ellos, llamo la atención el de Susana Giménez quien dijo: “De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo”. Luego agregó: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente”.

La diva de los teléfonos pasó por experiencias similares de relaciones violentas. Fue con Carlos Monzón a quien conoció durante el rodaje de “La Mary” y la relación duró más de cuatro años.

Hace un tiempo y con motivo del estreno de la serie “Monzón” Susana recordó: “Si había alcohol de por medio, sí le salía la furia. Carlos era amoroso sin tomar alcohol. El cambiaba si tomaba alcohol. Era alcohólico, nada más. Ni nada menos”, dijo sobre el deportista y su relación amorosa.

“Empezamos a llevarnos mal. El empezó a jugar mucho a las cartas, a tomar con los amigos… Y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Y dije: ‘No, hay que terminarlo acá’. Él no lo tomó muy bien, pero lo tuvo que aceptar”.

Luego sobre el asesinato de Alicia Muñiz, la rubia acotó: “Fue un femicidio, como dicen ahora todo el tiempo. Yo estaba en Mar del Plata haciendo teatro. Fue un mes espantoso, porque también murió Alberto Olmedo, una súper estrella de Argentina. O sea que fue un verano espantoso”, recordó hace tiempo la conductora ahora instalada en Punta del Este.