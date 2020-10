El “Cachete” Sierra estaría iniciando una relación con una colega del Cantando 2020

Después de muchas palabras y rumores entre voces, terminó siendo el mismo Agustín Sierra quien confirmó que se encuentra iniciado algo con una chica del Cantando 2020. Él es el gran codiciado del certamen, siempre recibe halagos de los fans e incluso de algunos jurados, como Moria Casán, que en más de una ocasión le ha hecho un comentario picante y medio subido de tono.

El ex Casi Ángeles tenía bastante para picar, pero nunca daba con la carnada. Primero le atino a Laurita Fernández, pero solo recibió una ofensiva rotunda ya que la conductora retomó hace un tiempo su relación con Nicolás Cabré. Después casi que declara su amor por una de sus colegas, Flor Torrente, al escribir en Twitter: “Todos estamos enamorados de ella no”. Pero ahí ni siquiera tuvo cabida. El Cachete no le atinaba a una, aunque las fans se morían por él.

Pero podría ser que ahora haya encontrado un nuevo amor. En La Previa del Cantando, el martes por la noche, los conductores tomaron al toro por los cuernos y fueron directo a preguntarle sobre un rumor que corría por los pasillos del certamen: “¿Qué relación te une a Carla del Huerto, compañera de Jey Mammon?”. Pero sin evasivas, el actor dijo como respuesta: “Ella es una bomba y estamos hablando con Carla. Tenemos buena onda y es hermosa como mujer”.

Junto a Jey Mammon, presentándose en el Cantando 2020.

Dias antes, en el mismo programa de Ciudad Magazine, el participante había sido indagado por Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce sobre si había tenido relaciones sexuales con alguna famosa en el último mes. Aunque le incomodo la pregunta, Agustín contestó: “¿Con alguna famosa? No, no. Yo soy ateo y estamos en pandemia. El pajarito está triste. ¿Qué querés que diga? Desmiento todo lo que dice este muchacho”. Hoy, a luz de la nueva revelación, no se descarta que haya sido Carla entonces con quien ya se encontraba el cantante.

En medio del Cantando, indagaron a ambos frente a todo el público televidente. Los conductores lo animaron a que invitara a Carla a caminar o por un trago.