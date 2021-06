El accidente doméstico que dejó a Dani La Chepi con la cara lastimada

Luego de su exitoso paso por “MasterChef Celebrity” (Telefé), Dani La Chepi le dedicó más tiempo a su hija Isabella y a su novio Javier de quienes estuvo bastante distanciada mientras duró su participación en el reality.

Fanática de Georgina Barbarossa, este miércoles la rubia acompañó a la actriz en la primera parte de la gran final y la alentó en un momento especial de su carrera.

Este jueves, Dani sorprendió en sus redes sociales al mostrarse con la cara lastimada. Sin entender lo sucedido los fanáticos comenzaron a preguntar qué sucedió y La Chepi no dudó en contar el angustiante momento que vivió con su mascota, un gato llamado Toyo.

Redes de Dani La Chepi Dani La Chepi

“¡Miren esto! Las uñas clavadas. Lo que me duele, lo que me arde”, comenzó diciendo la cantante para sumar que su dermatólogo le recomendó usar agua oxigenada en la herida y una crema con antibiótico.

Luego detalló: “Yo estaba durmiendo y a las ocho vino y comenzó a maullar. Como no está Isa lo alejé con el brazo y me atacó como Tarzán en la selva”, dijo La Chepi.

Quitando un poco de dramatismo a la situación, la rubia bromeó sobre el extraño comportamiento del gato: “Recién corto con una amiga, la que sabe de todo: numeróloga, astróloga y ‘astroenteróloga’ (sic) y me dijo que los gatos absorben tu estado de ánimo. ‘Vos estás nerviosa’, me dijo. Pero, claro, Toyo tiene cinco años y yo hace como cinco años estoy nerviosa. ¿Por qué me ataca ahora?”, finalizó.