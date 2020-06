Efecto cuarentena: Flor Torrente confesó que extraña el contacto físico

En medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y con un endurecimiento de la fase 1, Flor Torrente vive este momento especial con mucha tranquilidad apostando todo a un emprendimiento textil que la tiene muy entretenida.

Sola nuevamente luego de un fugaz romance con su compañero del Bailando, Ignacio Saraceni la actriz se comunicó con “Cortá por Lozano” (Telefé) y comentó: “Estoy sola, hasta ahora en todo estos meses solo vi a mi amiga en el local, y a las chicas que trabajan con nosotras, nada más” dijo acerca de su vida en cuarentena.

Luego Tamara Petinatto intentó llevarla al plano sexual y le preguntó a Torrente cómo se las arreglaba en ese plano a lo que la hija de Araceli González respondió: “Me cuesta la parte virtual, soy un tanto antigua, me cuesta el sexting, como que me quedé en otra generación”, dijo la diseñadora.

Luego la actriz reflexionó sobre el COVID 19 y dijo: “Llega un momento que ya se agotan las posibilidades, ¿de qué hablas desde que arrancó la cuarentena hasta ahora? Ya está. Es un montón”.

Luego y a modo de intimidad, Flor contó que hace varios meses que no tiene relaciones sexuales: “Mi cuerpo no va a entender nada cuando me encuentre con un ser humano”, concluyó entre risas.