Hace algunos días, el Gobierno nacional tomó nuevas medidas sobre el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) que rigen desde este 9 de noviembre hasta el 29 del mismo mes para frenar los contagios de coronavirus.

Uno de los periodistas que se refirió al tema fue Eduardo Feinmann, que explotó de furia luego de los los anuncios de Alberto Fernández.

El Presidente anunció una nueva etapa de restricciones para contener la pandemia de la Covid-19, que durará hasta el 29 de noviembre próximo, y dispuso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su populoso cordón urbano abandonarán la fase aislamiento obligatorio (ASPO) para pasar al distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO).

El paso del aislamiento a poder circular con cuidados sanitarios se debe a que la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende a la capital y los densamente poblados alrededores, registra menos de la mitad de casos que hace ocho semanas.

Tras leer el decreto 875 publicado en el Boletín Oficial, Eduardo Feinmann lanzó en su programa Alguien tiene que decirlo de Radio Rivadavia: “¿Qué me vienen a decir que la cuarentena está terminada?”.

Indignado, el doctor Claudio Zin, panelista del ciclo, afirmó: “Estoy aterrorizado con los protocolos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires están hechos con ‘corte y pegue’ de lo hecho en abril. Hoy, para hacer un protocolo hacen el ‘corte y pega’ de lo que se restringió en el mes de marzo a abril”, reiteró el galeno que minutos antes había remarcado que el pico había disminuido.

“Por ejemplo, los mayores de 60 años sanos no pueden ir al gimnasio en su edificio porque son mayores de 60”, indicó. “Qué locura, la verdad no lo entiendo”, comentó Feinmann. “No se entiende cuál es la lógica epidemiológica de esa restricción”, volvió Zin sobre el tema y cuestionó: “Pero eso ya pasó porque ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos en marzo”.

“Pensábamos que con el Dispo había que distanciarse y punto. Pero no, aún está prohibido juntarse en tu casa”

Acto seguido, el conductor anunció que tenía el Boletín Oficial donde figura qué es lo que se puede y no hacer, y leyó el artículo 8 que refiere a las “actividades prohibidas”. “Voy a remarcar la palabra ‘prohibido’”, indicó Feinmann.

Y enumeró: "1) Realización de eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas. 2) Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en domicilios de las personas, ‘en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo los convivientes'’', reseñó el periodista.

“La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos 205 239, es decir, la propagación de una enfermedad”, leyó.

Y se preguntó: “¿Quién es la autoridad interviniente? ¿La administración del consorcio, la vecina del tercero, el portero, el de seguridad del edificio? Me pregunto quién es la autoridad interviniente para denunciar a la autoridad competente, que debe ser la policía, y ellos a un juez o a un fiscal”. “O sea, no está permitido juntarte en tu casa todavía. Todos pensábamos que con el Dispo había que distanciarse y punto. Pero no, todavía está prohibido juntarse en tu casa”, concluyó contundente.