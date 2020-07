¡Durísimo! Julián Weich apuntó contra noticieros y programas de chimentos y los calificó de violentos

En medio de la pandemia y cuando los gerentes de los programas de televisión intentan ofrecer la programación más atractiva para los televidentes que están cumpliendo la cuarentena, Julián Weich salió a “matar” a algunos programas que sólo, según él, sólo buscan difundir violencia.

“Se habla de otras personas buscando hacer daño y los que hacen la televisión no les importa. Los noticieros igual, los programas de espectáculos, los de chimentos. Las ficciones son las únicas que no tienen formato para hacer daño. Lo demás es ir a cualquier lado, a cualquier costo. Es ‘a ver a quién matamos hoy’”, expresó Weich en contacto con Moskita Muerta.

El conductor de El Nueve afirmó que esta tendencia no es nueva en la televisión: “estaba acotado o limitado a un espacio pequeño, como el programa de Lucho Avilés, ahora eso fue agravado por las redes, y con tantos programas iguales se arma como un loop permanente. Lucho Avilés dejó muchos hijos malos en la televisión. Entonces ahora duele, duele horrores, te lastiman. No entiendo el beneficio de esto, a veces algunas víctimas de esa exposición les gusta porque se hacen famosas y hablan de ellos. Pero en general dañan”, dijo.

Luego agregó “El otro día fui a llevar unas donaciones a un hospital con Unicef y me dijeron que antes de la pandemia recibían dos heridos de bala por día, y ahora ninguno. En la televisión hay un muerto cada dos horas. Capitalizan el miedo de la gente”, aseguró.

“Siento que no hay un interés en hacer una televisión de calidad, eso es lo que más me duele a mí. Yo miro mucha tele y no entiendo cómo puede ser que el periodista hable peor que el convicto. Usar determinadas palabras en lugar de otras tiene que ver con una cuestión de buen gusto. Los canales ya no tienen identidad. Antes había una competencia para que los canales se diferencien entre sí con distintas características. Son una oferta más de la grilla”, finalizó.