Duelo de divas: los looks sensuales de Moria Casán y Graciela Alfano

Desde marzo del 2020, Moria Casán está lejos de la conducción y recién ahora, tras recibir la primera dosis de la vacuna de Covid-19 volvió a visitar a distintos ciclos de la televisión. Pero su lengua filosa se siguió escuchando en sus redes sociales , como cuando no logró contenerse y reaccionó de manera polémica a declaraciones de Graciela Alfano sobre su infancia.

Recordemos que la rubia reveló en el programa de “Intrusos” que durante sus primeros años de vida no la pasó bien: “Yo de chiquita era una nena abandonada. Mi padre viajaba, lo veía un mes en el año, y mi mamá era una persona especial, se olvidaba de mí... Yo creo que crecí esos años en base a eso, a leche condensada y a los huevos duros que comía. Por más que tengo mucha terapia, estas cosas se quedan adentro de uno”.

La One no dejó pasar las declaraciones de Grace y se burló de ella en Instagram, algo que no gustó ni un poquitos a los internautas. “Hello, prima, desdramatizando el momento de tu niñez cuando con tu amada mamá Matilde no comía, leí que dijiste que vivías tomando leche condensada y chupando huevos, que era casi tu única comida, ¿me comentás por el celular qué te dijo el terapeuta cuando se lo contaste?”, escribió la morocha.

Hoy ese capítulo de disputa está cerrado entre ellas y tal vez ahora abrimos uno nuevo. ¿Quién se viste mejor?