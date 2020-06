Doloroso relato: Gloria Carrá contó que fue abusada a los 18 años

Este lunes, Gloria Carrá contó una de las peores experiencias que vivió en su juventud. Entrevistada por La Once Diez/Radio de la Ciudad en el programa “Agarrate Catalina” la actriz confesó que fue abusada a los 18 años.

Carrá comentó: “Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”, reiteró la madre de Ángela Torres.

Luego Gloria comentó que gracias a la actuación pudo canalizar momentos difíciles de su vida y que la situación traumática de su juventud siempre estuvo latente: “Trabajo desde muy chica, pero si bien lo vivía muy bien, era muy consciente de que estaba trabajando”, precisó. Y añadió que “de todas formas eso me ayudó a poder canalizar a través de la actuación muchas cosas que pasaban en mi casa, raras, con mi mamá, con la familia. Además soy actriz y pienso que suerte que pude hacerlo en ese momento”.

Actualmente protagonizando la obra de José María Muscari, “Sex Virtual” y de la película “Marea Alta” de Verónica Chen, Carrá dijo: “Es estimulante estar trabajando en este momento del mundo y lo agradezco. La experiencia de SEX Virtual es hermosa y creo que está bueno para cualquiera conectar con el deseo en un momento así…. Sobre Marea Alta no estoy muy contenta que se pueda ver en CineAR porque me hubiera gustado que se vea en el cine, pero no queda otra. Es una película buenísima, cuando la vi me perturbó”, concluyó.