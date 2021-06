¡Descontrol en Masterchef! Una Sol Pérez “poseída” tomó el control de las cocinas

En la gala del día jueves, la última antes de la noche de eliminación, los participantes de “Masterchef Celebrity 2″ debían trabajar en equipo y presentar seis platos exactamente iguales, pero los jurados no habían designado capitanes, por lo que Sol Pérez fue la que tomó el liderazgo de las cocinas.

El plato era libre y ante varios minutos de dudas, Sol se puso al frente decidiendo el menú que iban a preparar y los ingredientes que debían buscar en el mercado, eligiendo ella la carne.

“No había que designar capitán y alguien tomó la capitanía. La tiene en la mente la receta, pero esas cosas solo las sabe ella. Hay algo que no resultó”, observó Damián Betular al resto de los integrantes del jurado.

Estos se acercaron a los participantes y se sorprendieron porque todos hacían caso a todas las indicaciones de Pérez y no les hacían preguntas. En un momento, María O’Donell echó al jurado de su estación porque no podía oír las ordenes que gritaba la ex chica del clima.0

“Es muy bizarro esto” aseguró Donato De Santis. “Está poseída, yo nunca la vi así”, se sorprendió Damián, ya que la rubia cocinaba mientras que a la vez le gritaba al resto de sus compañeros e iba de isla en isla asegurándose que sigan sus disposiciones.

Pero finalmente la situación se le fue de las manos y los famosos se desorganizaron tanto que les quedaron platos totalmente distintos, al percatarse de la situación, Donato se arrodilló al piso incrédulo con lo que los concursantes estaban realizando: “No entiendo más nada, que alguien me explique porque no entiendo mas nada ¿Dónde está el plato de hoy?”.

Cuando llegó el momento de las devoluciones Sol se excusó por lo presentado: “Me quieren hacer cargo de todo, pero yo me hago cargo de la carne, después yo seguí ordenes”, se justificó Pérez, que no reconoció la autoría total del plato.