¡Desconsolada! El llanto de Denise Dumas en vivo por su pelea con Marcela Coronel

Horas atrás, Marcela Coronel se comunicó con Denise Dumas para pedirle disculpas tras asegurar que la había “maltratado, humillado y dejado sin laburo”. Esta tarde de jueves, la conductora rompió en llanto en su programa “Hay Que Ver” al hablar de la charla que mantuvieron, y recordar los insultos que recibió por las declaraciones de su ahora excompañera.

“Me pidió disculpas. Nos mantuvimos comunicadas durante todo el día”, arrancó diciendo la conductora notablemente apesadumbrada. Y agregó que Coronel “le mandó un audio” y ella se lo respondió con otro, ambos largos.

“Me dijo que había dicho todo eso porque estaba enojada conmigo. Quería que yo la llamara, y después cuando me vio en la tele se dio cuenta de que no me había enterado”, agregó en referencia a lo encolerizada que estaba la periodista tras el fuerte intercambio que tuvieron en el programa durante un debate sobre la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En respuesta, la conductora, de 49 años, le manifestó que no tuvo mala intención en plena discusión, “que no era personal”. “Después me dijeron que ella no me quería llamar porque me iba a mandar al carajo. Y le dije: ‘Siempre, aunque me mandes al carajo, yo voy a preferir que me mandes al carajo antes y poder aclarar las cosas y después que vos lo proceses”.

En la entrevista que la periodista concedió a La Nación, aseguró con dureza que Dumas la había dejado sin trabajo, a pesar de que ella había renunciado al programa de El Nueve. “Ella me dijo que quería renunciar, que había cumplido un ciclo este programa para ella”, explicó.

Dolida, expresó: “Yo le dije a Gabi (el productor) que por más caliente que ella esté, por más barbaridades que esté diciendo, lo vamos a solucionar para laburar. Ella era la que no quería estar conmigo en el programa, no yo con ella. Lo quiero dejar en claro”, sostuvo al borde de la lágrima, y agregó: “La pasé horrible, me hizo mucho daño esta semana”, dijo con los ojos vidriosos. Aunque también remarcó el accionar de Coronel en las últimas horas: “Agradezco un montón sus disculpas, habla muy bien de ella”, dijo, y contó que ella también le pidió disculpas a la periodista.

Luego, quebrada, dijo: “Yo viví historias. Esta sensación de ‘qué hiciste hija de puta’, de insultos y no saber qué hice mal. Yo tratando de repasar y ver qué hice mal, y de pedir perdón por todo cuando yo no quise dañar a otra persona. Y tener enfrente a una persona que sí me dañó a mí”. señaló entre lágrimas.

Denise, dolida con la situación que generó las declaraciones de Marcela, sostuvo que “nada justifica el grito, el insulto, el bastardeo”. “Por eso valoro las disculpas de Marcela”, aseguró.

José María Listorti, por su parte, bancó a su co-conductora al decir que " algo pasó con Marcela, le tocó alguna fibra porque no fue para tanto. Lo que pasó es el tape, no hay nada previo ni nada posterior. Hacía 15 días que ustedes no se veían (por la rotación), y el corte no pasó otra cosa”.