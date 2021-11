Denise Dumas defendió a Marcelo Tinelli en su peor momento: “Es parte de la historia de la tele como Mirtha y Susana”

Marcelo Tinelli está atravesando su peor año televisivo. En medio de las fuertes críticas que recibe el conductor, el bajo rating de “La Academia de Showmatch” y los cambios de horario, Denise Dumas salió a bancarlo y aseguró que “asusta” el mal momento que está viviendo.

“Me da mucha pena. Marcelo fue el mejor jefe que tuve. Es copado, da un montón de trabajo y siempre ha apostado mucho por la tele, incluso económicamente”, aseguró la participante de Masterchef Celebrity 3 en diálogo con el ciclo radial “Pasa Montagna”.

En ese sentido, la ex conductora de “Hay que ver” señaló: “Después de lo que pasó con Ideas del Sur se podría haber relajado y decir ‘que me contrate un canal’. Pero apostó de nuevo e hizo otra productora (Laflia). Eso lo admiro mucho”.

“Me encantaría que le vuelva a ir bien como antes. Si no le va bien a Marcelo, él es parte de nuestra historia y de nuestra tele; es como Mirtha y Susana”, expresó Denise Dumas en su defensa hacia Tinelli.

Denise Dumas, José María Listorti y Marcelo Tinelli.

“La tele de a poquito se está apagando y ver que Marcelo baja asusta. Ya nada funciona como antes, los números son otros”, analizó la esposa de Campi sobre la actualidad de la pantalla chica y el auge de las plataformas de streaming.

“Me apena mucho porque lo quiero, lo adoro, lo quiero con mi alma. Ojalá de nuevo esté bien, es un bueno tipo y buena persona”, concluyó Dumas al aire de Radio Rivadavia.

Denise Dumas reveló que tiene debilidad por una compañera de Masterchef Celebrity 3

Consultada por su participación en el reality de cocina, la ex modelo relató: “La paso bárbaro, nos divertimos, el grupo es divino. Es un lindo programa. Me gustaba verlo con los chicos y con Martín (Campi) desde casa, y llegó la oportunidad y tuve ganas de un desafío distinto. Nunca supe cocinar muy bien, y esto como que me obligó, me puse un profesor y todo. Es un gusto personal que me doy”.

“Estoy en Masterchef por la presión familiar. ‘Mamá, por favor’, me decían mis hijos. Ellos se creen que cocino mejor de lo que en realidad es. Les hago unas croquetas que les encantan pero Martitegui me las tiraría por la cabeza”, reconoció Denise entre risas.

Fue entonces que reveló a qué participante le gustaría ver en la final, pese a que ella misma forma parte de Masterchef: “Cada participante tiene lo suyo. Pero mi favorita es la Peque Pareto, tengo debilidad por ella. Es médica y viene a las grabaciones directo de la guardia (en el Hospital de San Isidro), nunca se queja, es disciplinada. Me genera mucha admiración”.