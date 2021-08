¿Demasiado pronto? Roberto García Moritán salió a comer con su beba recién nacida y fue criticado

A poco más de una semana del nacimiento de Ana Carolina, su primera hija junto a Pampita, Roberto García Moritán fue duramente criticado en las redes sociales por salir a pasear con su beba en pleno invierno y en medio de una pandemia.

“No tiene ni diez días. Ayer hacía un frío imposible. No sé, ya es abuso”, escribió una usuaria de Twitter. Mientras que otra señaló que la modelo tampoco siguió al pie de la letra los protocolos para evitar los contagios de Covid-19: “Las amigas de Pampita la visitaron sin barbijo”.

Lo cierto es que desde su nacimiento, la beba está rodeada de muchas personas. No solo por la numerosa familia ensamblada que formaron la jurado de ShowMatch y el precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por el partido de Ricardo López Murphy con Santino y Delfina -los hijos de él con Milagros Brito- y Bautista, Benicio y Beltrán -los de ella con Benjamín Vicuña-, sino por las grabaciones de Siendo Pampita, el reality show de Paramount+ que retrató gran parte del embarazo y el parto.

Esta decisión familiar también generó controversias en el público, no solo por la situación sanitaria, sino porque en un contexto normal tampoco sería aconsejable que la beba estuviera expuesta a tantas personas. “¿No tienen un pediatra que les diga que no da? Frío, pandemia con un virus horrible, no entiendo la verdad”, fue otro de los planteos que recibió la pareja. Pero más allá de sus detractores, mucho antes del nacimiento de la nena habían acordado tener esta dinámica.

Pampita vuelve al ruedo y en compañía

Si la salida de García Moritán con Ana enojó a los usuarios de las redes, también dará qué hablar el regreso de Pampita a la televisión. Este lunes 2 de agosto, la modelo retomó las grabaciones de Pampita Online, en Net TV, y por la noche, está todo listo para que retome su puesto en el jurado de La academia.

Pero su participación en el ciclo de Marcelo Tinelli será especial: el conductor pasará a buscarla en auto por su casa y la llevará hasta los estudios de Don Torcuato donde se graba el programa. ¿Qué pasa con Ana? También estará presente, ya que desde el momento en el que se enteró que estaba embarazada, Carolina se propuso llevar a su hija a todos lados y, de ser necesario, amamantarla en vivo. ¿Será demasiado pronto para hacer tantas cosas?