Débora Plager sobre su salida de Intratables: “Había una superficialidad informacional que me era limitante”

Durante ocho años fue una de las piezas fundamentales de Intratables, el ciclo político de América TV que tuvo como conductores primero a Santiago Del Moro, luego a Fabián Doman y en las últimas semanas incorporó a Alejandro Fantino. Pero ante la llegada del último animador, el programa sufrió grandes cambios y Débora Plager decidió dar un paso al costado.

“Sentía que para poder sumar mis ideas, había cierta superficialidad informacional que me estaba resultando limitante a la hora de trabajar y dije bueno, quizás es ahora el momento de abrir la puerta a que vengan cosas buenas”, reveló en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Asimismo, aseguró que hace tiempo estaba pensando en buscar nuevos rumbos: “Yo sentía que ya no me resultaba desafiante. La decisión fue madurando y un día sentí que era momento de hacerlo, que ya no tenía mucho para aportarle a Intratables e Intratables a mí”.

Y señaló que no tenía tanto lugar como le hubiera gustado. “Además creo que surgió con la capacidad de síntesis que trajo Twitter, y pensar que los pocos momentos que tenés aire puedas comunicar lo que quisieras, pero creo que llegó a un momento en que se agotó”, reconoció.

Débora Plager: una periodista suelta en ShowMatch

Este año, la rubia se animó a sumarse al staff de La Academia. Y aunque pensaba que no iba a durar mucho en el certamen, lleva casi tres meses en carrera. “Yo cuando les avisé en mis otros trabajos dije, nada chicos, son dos meses. No creo que llegue muy lejos, y todavía estoy acá, nadie lo puede creer”, reveló entre risas.

Y se refirió a la polémica que se generó porque fue reemplazada por Noelia Marzol en el baile del caño: “Yo había planteado que no estaba en las condiciones físicas como para hacer el caño, y les expuse a sabiendas de que no sabía cómo eran las reglas y que por ahí podía quedar descalificada y era válido. Todo era aceptable para mi, pero la producción permitió el reemplazo”.