“Ahora ya entiendo su mala fama, pero quien la hace tarde o temprano la paga”, así suena una de las estrofas más conocidas del tema “Duele” de Tini Stoessel, que sus fans reconocieron como una declaración del engaño de su ex novio, Sebastián Yatra, con Danna Paola. Ahora, parece ser la misma cantante mexicana quien confirmaría como ciertos los rumores de este corto romance, al cambiar parte de la letra de su canción “Mala Fama” en la presentación de los premios latinos de Kid Choice Awards.

Los rumores de separación de una de las parejas más queridas del medio surgieron a mediados de la pandemia. Ya con el estreno de “Ya no me llames”, los fanáticos de la pareja temían que la relación estuviera teniendo una crisis, porque en realidad acostumbraran a sacar temas juntos o, en su defecto, dedicados directamente al otro. Pero después de un anuncio por redes en donde explicaban su rompimiento, Tini sacó otro tema que despertó las sospechas de un engaño por parte del colombiano. “Ella dice” explicaba muchas cosas.

Por su parte, Danna siempre negaba cualquier tipo de información, asegurando que a pesar de haber hecho una participación con Yatra en el tema “No bailes sola”, solo se habían relacionado de forma profesional y estaba disfrutando de su soltería. Incluso en una entrevista había cambiado parte de su letra “Mala fama”, para confirmar de una manera original que nada era cierto. En aquella rueda de prensa había dicho en el estribillo: “¿Que si me fui con Maluma? No. ¿Que si con Yatra y Ozuna? No, cariño”.

El tema parecía terminado y rebajado a las “teorías” de fans, que comenzaban nuevamente a sonar con fuerza después del estreno de “Duele”. Pero ahora, Danna Paola dejó a todos picando cuando volvió a cambiar la letra de su canción durante la presentación en los premios Kid Choice Awards, donde además se reencontró con Yatra. La cantante presentó el famoso tema que sacó hace un año, y que ya cuenta con más de 291 millones de visitas, con un switch de estilos, entre Broadway y presentaciones de divas del Pop.

Llegada la estrofa que la cantante había cambiado para cerrar la boca a los medios, la letra sonó de otra manera y ninguno de los presentes dejó pasar esta obvia referencia: “¿Que si me fui con Maluma? No. ¿Que si con Yatra y Ozuna?...”, pero en vez de negarlo la cantante dijo en inglés, “...maybe” (tal vez). “Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama”, terminó cantando. Inmediatamente comenzó un remix con Yatra del tema que sacaron juntos. Al final, el dúo hasta ganó un premio por su canción en conjunto.

Al escuchar las letras de estas canciones en seguilla, más de uno puede sacar este tipo de conclusiones. Pero hasta el momento, solo se trataban de teorías armadas por los fans y seguidores de la cantante argentina sobre todo. Parece que al final, las conjeturas no eran tan erradas.

El sitio de Instagram “Lo más Popu”, que se encarga de alentar este tipo de teorías, publicó un video en donde junta de manera cómica los momentos en que Danna Paola desmiente y después confirma los rumores: