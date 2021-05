Dani La Chepi desplegó su talento como cantante en Masterchef y Juanse le dio una polémica devolución

Dani La Chepi es una de las revelaciones de Masterchef Celebrity 2 y durante este “jueves de última chance” se tomó unos minutos para relajarse mientras cocinaba y desplegó su talento como cantante. La influencer cantó a pedido de Santiago del Moro y Juanse hizo de jurado. Sin embargo, el líder de Los Ratones Paranoicos sorprendió al mostrar un perfil exigente a la hora de evaluar a su compañera y le puso una polémica nota.

Dani La Chepi y Juanse. Gentileza

El conductor buscó indagar sobre la vida de La Chepi y le lanzó una pregunta un poco filosófica mientras la actriz preparaba su plato: “¿Sos de aprender rápido vos?”. A lo que la influencer respondió: “Sí, re. Lo que no sé lo aprendo y por necesidad, más rápido todavía”.

“La primera vez que canté fue porque fui a un casting y me dijeron ‘¿cantás?’ y vi los sándwiches de miga apoyados en una mesa y dije ‘¿nos dan catering? sí canto. Y canté. Obvio que me gustaba cantar”, reveló Dani sobre sus inicios como cantante.

Fue en ese momento que Del Moro interrumpió a Juanse que cocinaba detrás de La Chepi y le pidió que haga de jurado. “Decime cómo canta Chepi. Sos el Martitegui de La Voz”, dijo le dijo el conductor al reconocido rockero.

Si bien Juanse confesó que “no le gusta” ser jurado, escuchó con atención a Dani cantar Oh! Darling de The Beatles y luego la puntuó. “Puedo determinar que hay condiciones. De 1 a 10, un 7. La Chepi en 25 años va a llegar”, comentó el cantautor y dijo que “estuvo entonada”.

Sin embargo, a Dani no le gustó mucho la calificación que le puso su compañero y dijo que estuvo bastante “exigente” a la hora de evaluarla.